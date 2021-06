04.06.2021 h 11:10 commenti

Riparte l'edilizia, ma mancano le figure specializzate. Schizzano i prezzi delle materie prime

Con il superbonus e i piccoli lavori di ristrutturazione il settore si lascia alle spalle la crisi. Preoccupazione per il rincaro del ferro e del Pvc, alcuni materiali scarseggiano. Crescono le ore lavorate

L'edilizia torna a sorridere, non solo per il super bonus, ma anche per i piccoli lavori di manutenzione ordinaria che sono ripartiti. Rispetto allo scorso anno, che comunque non è un termine di paragone corretto, le ore lavorate sono aumentate del 20%, in crescita anche le partite Iva di muratori specializzati che hanno deciso di mettersi in proprio.

Un quadro decisamente positivo che, però, ha anche delle ombre: manca il personale, le materie prime rincarano continuamente e, per alcune tipologie di materiali, i tempi di consegna sono molto lunghi. "Con il decreto semplificazioni - spiega Alessandro Cafissi presidente Ance Confindustria Toscana Nord - indubbiamente c'è stata un miglioramento delle pratiche e questo ha portato nuova linfa, ma contemporaneamente i prezzi sono schizzati, solo il ferro nel giro di poche settimane ha avuto un rincaro del 130% e il Pvc del 40%. Con queste oscillazioni è difficile mantenere fede ai preventivi".

Questione di domanda e di offerta, ma Ance chiede al Governo anche maggiore chiarezza: "E' necessario- continua Cafissi - per programmare investimenti avere date certe, la prologa al 2023 sarebbe fondamentale per il settore".

Nella programmazione è necessario includere anche quella della formazione del personale, dopo anni di crisi si sono perse professionalità importanti, dai muratori agli escavatori, figure fondamentali per portare a termine i cantieri, i cui tempi di partenza variano dai 2 ai 4 mesi.

"Sicuramente mancano le maestranze - spiega Michele Vuolato responsabile delle categorie per Confartigianato Impresa - e questo crea non pochi problemi, tuttavia il lavoro è ripreso, non solo quello legato al superbonus, ma anche quello di piccoli lavori".

Nessun beneficio diretto, invece, per le grandi infrastrutture legato al Pnrr, le aziende invece guardano con interesse agli appalti legati alle scuole e alla costruzione della nuova palazzina dell' ospedale e qualcuna si sta orientando verso le costruzione in legno : "Con il codice degli appalti - spiega Enrico Menici Filca Cisl - vengono regolamentati i sub appalti che devono garantire lo stesso standard e il medesimo stipendio per i dipendenti, c'è attenzione anche per la sicurezza sui cantieri. A questo proposito stiamo lavorando per una sorta di patente a punti che funziona nello stesso modo di quella per la guida decurtando i punti".

a.a.