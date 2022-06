13.06.2022 h 20:43 commenti

Riparata a tempo di record la panchina vandalizzata ai giardini di Maliseti

Dopo la segnalazione di Giovanni Mosca presidente del Circolo Quinto Martini, una squadra di operai del Comune ha sostituito la seduta rotta la notte di venerdì scorso

Riparata a tempi di record la panchina dell'area ristoro nei giardini di via Caduti senza croce. spaccata da un gruppo di vandali la notte di venerdì scorso (leggi) Ieri 13 giugno una squadra degli operai del Comune, inviata dall'assessore alla città curata Cristina Sanzò, ha sostituito la seduta dopo la segnalazione fatta da Giovanni Mosca presidente del Circolo Quinto Martini a Maliseti “Ringrazio per la tempestività dell'intervento – ha spiegato Mosca– i giardini per la nostra comunità sono un importante luogo di aggregazione e di ritrovo. L'atto vandalico che è stato fatto è sicuramente segno di inciviltà, noi continueremo a denunciare qualsiasi azione che è contraria al senso civico e al rispetto del bene comune”.In passato già altre volte i teppisti si erano accaniti contro gli arredi urbani ai giardini di Maliseti.