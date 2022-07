19.07.2022 h 19:37 commenti

Reumatologia, Fratelli d'Italia e Lega si mobilitano contro il rischio ridimensionamento

Sono state presentate due interrogazioni alla giunta regionale per chiedere che si faccia chiarezza rispetto a quanto denunciato dall'associazione Atmar

Sono due le interrogazioni che saranno presentate alla giunta toscana per chiedere chiarimenti sul futuro della Reumatologia a Prato. A presentarle saranno Fratelli d'Italia e Lega raccogliendo il grido di allarme lanciato lunedì attraverso Notizie di Prato dall'associazione dei pazienti Atmar, preoccupata dell'annunciata ma non dettagliata riorganizzazione del servizio.

"Siamo preoccupati che vogliano smantellare o, comunque, depotenziare il reparto per poi trasferirlo a Firenze. - affermano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, membro della commissione Sanità, e la dirigente regionale e nazionale Chiara La Porta -Stiamo parlando di un’eccellenza, una struttura di riferimento anche nazionale. Secondo l’associazione Atmar le attività saranno trasferite al Santo Stefano riducendo il numero di ambulatori e accorpandoli con altri. Chiediamo che col trasferimento nel nuovo ospedale siano garantiti posti letto sufficienti per le richieste di day ospital. La nostra preoccupazione è che all’interno del nuovo ospedale non ci siano abbastanza posti per le ospedalizzazioni giornaliere. Un’operazione che completerebbe l’opera di annichilimento di Prato, basti pensare ai tagli del trasporto pubblico ed alla cronica carenza di personale del tribunale”.

Il nodo sarà portato anche in Consiglio comunale dal capogruppo del partito di Giorgia Meloni, Claudio Belgiorno.

Per la Lega parlano i consiglieri regionali Giovanni Galli e Luciana Bartolini: "E’ anche nostro compito appurare la verità e quindi produrremo un’interrogazione in merito, dove chiederemo di mettere nero su bianco come stiano le cose e le reali prospettive che interessano molti pazienti reumatici. D’altronde non sarebbe, purtroppo, la prima volta che, a fronte di allarmi lanciati da comitati o semplici cittadini, poi si verifichi effettivamente un depotenziamento di una struttura sanitaria. In caso di spostamento - sottolineano e concludono i rappresentanti della Lega - ci auguriamo, peraltro, che tale soluzione non pregiudichi o riduca la fondamentale attività di supporto sanitario verso chi, quotidianamente, è alle prese con dolori anche di una certa entità.”