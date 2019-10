08.10.2019 h 20:00 commenti

Linciaggio di Iolo, dopo 8 anni rinvio a giudizio per tutti gli indagati. Ma incombe la prescrizione

Nel giugno 2011 la rivolta con la caccia all'uomo per il vicino di casa accusato di aver molestato un ragazzino. Il processo si aprirà a febbraio

Sono stati tutti rinviati a giudizio i quindici imputati accusati dell'assalto ingaggiato il 29 giugno del 2011 in via da Quarata a Iolo contro la polizia intervenuta per arrestare un vicino di casa accusato di molestie a un ragazzino, che avrebbero invece voluto punire con un linciaggio pubblico. A oltre otto anni di distanza da quella terribile sera, il gup del Tribunale di Prato ha deciso che tutti i coinvolti individuati dalle indagini della Procura, devono andare a processo, previsto a febbraio. E' in quella sede, nella prima udienza, che sarà fatto il punto sulla prescrizione per ogni singolo imputato. Per la maggior parte di loro il traguardo è vicino. Devono rispondere di concorso in resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Sono tutti uomini, tutti italiani, di età compresa tra i 26 e i 65 anni, difesi dagli avvocati Ivan Esposito, Andrea Parlanti, Barbara Mercuri, Ugo Fanti, Leonardo Pugi, Melissa Stefanacci, Massimo Pagnini, Maria Di Stefano, Davide Piccirillo, Michele Giacco, Enrico Guarducci, Katia Dottore Giachino e Giuseppina De Luca.

Bastoni, una mazza ferrata, spranghe, taniche e bottiglie piene di benzina e addirittura una bomba molotov lanciata contro una Volante nelle ore di follia collettiva, dal pomeriggio fino a tarda sera. I poliziotti riuscirono alla fine a prelevare dalla propria abitazione il pedofilo che fu portato via con addosso una divisa da vigile del fuoco, trucco che servì a metterlo al riparo dalla folla inferocita. Sette gli agenti che finirono all'ospedale.