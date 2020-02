26.02.2020 h 10:45 commenti

Rinviato l'InfoDay all'ospedale dopo le disposizioni legate al coronavirus

Doveva tenersi nella giornata di domani. La direttrice del Santo Stefano invita a limitare nelle stanze di degenza la presenza a due visitatori per non creare situazioni di sovraffollamento

L’Asl ha deciso di rinviare l’iniziativa Info day, aperta a tutti i cittadini, in programma per domani giovedì 27 nella hall del presidio ospedaliero. La decisione è stata presa in via precauzionale ed in linea con le disposizioni ministeriali e regionali legate all’emergenza coronavirus.

Viene raccomandato, infatti, di limitare, per quanto possibile gli ingressi e varchi agli ospedali anche allo scopo di ridurre l’accesso privo di sorveglianza ed invita a limitare il numero di accompagnatori e visitatori sia per i pazienti ricoverati che per gli utenti ambulatoriali e di pronto soccorso adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture evitando gli affollamenti.

A questo proposito il direttore dell’Ospedale, Daniela Matarrese ricorda che è comunque una buona pratica limitare nelle stanze di degenza la presenza a due visitatori, non creare situazioni di sovraffollamento ma alternarsi nella visita ai congiunti. Altra buona pratica, da seguire sempre quando si accede in ospedale, o prima di accudire un parente è l’utilizzo del gel alcolico nei dispenser presenti all’ingresso delle stanze per il lavaggio delle mani.