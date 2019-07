27.07.2019 h 16:58 commenti

Rinviata la festa di S.Anna a Cascina di Spedaletto

Previste piogge, così l'amministrazione di Cantagallo ha deciso di rinviare i festeggiamenti della protettrice delle puerpere a domenica 4 agosto. Invariato il programma

La festa di Sant’Anna programmata per domani, domenica 28 luglio, alla Cascina di Spedaletto è stata rinviata a causa delle previsioni di maltempo. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Cantagallo e della Regione Toscana, è stata rinviata a domenica prossima, 4 agosto. Era prevista l’apertura del Centro visite, la fierucola e varie attività di animazione.La festa di Sant’Anna, patrona delle puerpere e quindi della fecondità, nacque molti secoli fa come momento di incontro delle genti della montagna, non solo della Val di Bisenzio, ma anche dei versanti pistoiesi e di Montemurlo, proprio per la posizione strategica, baricentrica, di Spedaletto. Qui si svolgeva un grande mercato per lo scambio e il baratto.



Val di Bisenzio

