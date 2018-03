Per il conducente fuggitivo sono scattate due distinte denunce, al momento di competenza territoriale di due diverse Procure della Repubblica; Firenze per simulazione di reato, Prato per lesioni stradali aggravate da fuga e da passaggio con semaforo rosso. Il veicolo è stato sequestrato e la patente del giovane è stata immediatamente ritirata. Ora dovrà affrontare un lungo e pesante iter processuale. Intanto, fortunatamente, migliorano le condizioni dello scooterista ventenne, ricoverato con alcune fratture ma fuori pericolo.

E' stato individuato e rintracciato il pirata della strada che la notte scorsa ha travolto un ventenne in scooter dopo aver "bucato" il rosso all'incrocio tra via Ferrucci e via Valentini ( LEGGI ). Si tratta di un 25enne italiano, residente a Campi Bisenzio. Il giovane si è presentato ai carabinieri di San Piero a Ponti per denunciare il furto della Toyota Yaris del padre, avvenuto a suo dire la notte precedente in piazza Mercatale a Prato. I carabinieri, insospettiti dal racconto, hanno subito avvisato la polizia municipale di Prato che ha immediatamente identificato l'auto del 25enne come quella protagonista dell'incidente. A quel punto, visto che il racconto del giovane presentava molte lacune, il ragazzo è stato messo alle strette e ha finito per confessare di essere stato lui al volante dell'auto.Fin dal primo momento la polizia municipale di Pratoaveva acquisito elementi tali da restringere il campo di ricerca ad un preciso modello e colore di autovettura. I piccoli pezzi rimasti sull’asfalto dopo l’impatto hanno fatto capire immediatamente che si trattava proprio di una Toyota Yaris Verso di colore azzurro, corrispondente ad un ben determinato periodo di immatricolazione.Da quel momento in poi gli agenti del Nucleo Investigativo e dell’Ufficio Sinistri di piazza Macelli hanno iniziato un certosino incrocio di dati, visionando ore di filmati ricavate delle numerose telecamere dislocate sul territorio, estrapolando i tabulati di immatricolazione dello specifico modello di veicolo. In questo modo sono stati effettuati mirati controlli su tutti i veicoli compatibili con quello in fuga, arrivando già nel pomeriggio di ieri a pochi metri dal luogo in cui il veicolo ricercato era stato parcheggiato su area privata non visibile dall’esterno, in zona Indicatore Signa."Ancora una volta nella nostra città si è verificato un grave caso di omissione di soccorso e il responsabile è stato individuato in pochissime ore - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni -. Voglio ringraziare gli agenti della polizia municipale di Prato e i carabinieri di San Piero a Ponti: grazie alla loro attività investigativa e alla collaborazione si è risolto immediatamente il caso. Al giovane investito auguro una pronta guarigione".