10.12.2021

Rintracciato il pirata della strada che dieci giorni fa ha travolto un ciclista ed è scappato

L'auto era senza assicurazione e intestata a un prestanome. Portato al comando di piazza dei Macelli l'uomo ha ammesso tutto

E' stato rintracciato l'automobilista pirata che il 30 novembre in via Convenevole ha travolto un ciclista ed è poi fuggito. Si tratta di un cittadino serbo di 63 anni che vive in un campo nomadi pistoiese.

Il personale della Unità investigativa della polizia municipale è arrivata a lui partendo dal mezzo su cui viaggiava quel giorno, individuato analizzando le immagini delle telecamere cittadine sulla base delle testimonianze di due persone presenti al momento dell'incidente. Si tratta di una Dacia risultata senza assicurazione e intestata a un soggetto prestanome residente nel pistoiese. Grazie anche alla pronta collaborazione Municipale di Pistoia, l'abituale utilizzatore del veicolo è stato così rapidamente identificato. La settimana seguente è stato rintracciato anche il veicolo e sono state riscontrate sulla carrozzeria le tracce della collisione con la bici. Portato al comando in piazza dei Macelli, il sessantatreenne ha ammesso di esser stato alla guida della Dacia coinvolta. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per fuga dal sinistro stradale ed omissione di soccorso al ferito, oltre alla sanzione per guida senza copertura assicurativa del mezzo. Il ciclista, ricoverato per 24 ore in osservazione all'ospedale pratese, ha riportato lesioni refertate in quindici giorni di prognosi dal pronto soccorso.