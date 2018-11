27.11.2018 h 16:59 commenti

Rintracciato e subito espulso dall'Italia uno degli spacciatori rimessi in libertà dal giudice in maniera illegittima

Lo straniero si trovava sempre a Poggio a Caiano in un edificio abbandonato controllato da carabinieri e polizia municipale. E' stato portato al Cie di Torino da dove sarà imbarcato su un volo per il Marocco

E' stato rintracciato dai carabinieri in un edificio abbandonato di Poggio a Caiano uno dei tre marocchini arrestati lo scorso 20 aprile, sempre al Poggio, con l'accusa di detenzione di droga e poi liberati dal giudice con una lunga coda di polemiche ( LEGGI ). Lo straniero, irregolare in Italia, è stato quindi portato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Torino da dove sarà poi espulso dall'Italia con un volo solo andata per il Marocco.Come si ricorderà l'uomo era stato scarcerato con gli altri due complici a causa della mancata convalida da parte del giudice. Alla decisione la Procura aveva presentato un ricorso che lo scorso 28 ottobre è stato accolto dalla Corte di Cassazione, con sentenza che ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata riconoscendo l’arresto degli imputati legittimamente eseguito ( LEGGI ). Adesso restano da rintracciare gli altri due spacciatori, che sono sempre a piede libero.Il marocchino è stato rintracciato questa mattina, 27 novembre, durante un servizio congiunto tra i carabinieri della Stazione di Poggio a Caiano, insieme all’unità cinofila antidroga, e gli agenti della polizia municipale. Il controllo ha interessato un edificio in stato di abbandono in via Sott’Ombrone. All’interno c'erano due persone, entrambe denunciate per invasione di edificio. I successivi controlli hanno permesso di scoprire che uno era proprio lo spacciatore rimesso in libertà ad aprile. La polizia municipale di Poggio a Caiano ha poi elevato sanzioni amministrative nei confronti dei proprietari dello stabile, con riserva di sequestrare l’intera area al termine delle verifiche tecniche.