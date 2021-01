03.01.2021 h 11:33 commenti

Rintracciato dalla polizia municipale il pirata della strada fuggito dopo l'incidente a Vergaio

La notte di Capodanno aveva danneggiato seriamente due auto parcheggiate in via Bellandi. Decisive le segnalazioni arrivate dopo la pubblicazione dell'articolo con l'appello della compagna del proprietario dei mezzi incidentati

E' stato rintracciato nel giro di poco dalla polizia municipale il pirata della strada che intorno alle 3 della notte di Capodanno aveva danneggiato in maniera seria due auto lasciate in sosta in via Bellandi a Vergaio. Auto, peraltro, di proprietà della stessa persona. Era stata la compagna del proprietario a chiedere aiuto a Notizie di Prato, alla ricerca di persone che potessero dare informazioni utili ( QUI L'ARTICOLO ). E proprio in seguito all'articolo sono arrivate segnalazioni che hanno permesso agli investigatori dell'Ufficio Sinistri della Municipale di risalire al conducente dell'Audi protagonista dell'incidente. Il veicolo è stato poi identificato grazie alle varie telecamere di sicurezza disposte lungo il tragitto fatto nella fuga.

Il conducente è un uomo italiano di 32 anni, residente a Maliseti ma con domicilio a Villa Fiorita: quando gli agenti lo hanno rintracciato, ha subito capito che non poteva negare l'evidenza e quindi ha ammesso di essere stato lui alla guida dell'auto che è andata a sbattere contro i due veicoli in sosta. Del resto i danni ben visibili sulla sua Audi erano compatibili con l'incidente.

L'uomo ha raccontato agli agenti di aver avuto un colpo di sonno mentre rincasava dopo essere stato da un amico. La giustificazione non gli è comunque servita ad evitare la multa per l'incidente che si somma a quella di 400 euro per aver violato il coprifuoco senza un valido motivo. Il mezzo era assicurato e sarà così l'assicurazione a risarcire i danni provocati alle due auto.