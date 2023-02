03.02.2023 h 15:28 commenti

Rintracciati e arrestati dalla Squadra mobile due uomini ricercati

Dietro le sbarre sono finiti un sessantenne che deve scontare una condanna per fatti commessi a Prato nel 2021 e un cinquantenne destinatario di un mandato di arresto europeo emesso delle autorità del Belgio per traffico internazionale di droga e sequestro di persona.

Un cinese e un albanese, entrambi ricercati, sono stati arrestati dalla Squadra mobile della questrua di Prato.

Il primo a finire in manette è stato un cinese di 60 anni, residente a Torino ma di fatto senza fissa dimora. L'uomo era ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria in seguito ad una sentenza divenuta definitiva per violazioni in materia di immigrazione e di sicurezza sul lavoro. Risalgono al 2021 e sono stati commessi a Prato i fatti per i quali l'uomo è stato ritenuto colpevole.

L'altro arresto è quello di un albanese di 50 anni, ritenuto responsabile di associazione finalizzata al traffico internazionale di cocaina e sequestro di persona. Sul cinquantenne pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del Belgio per fatti risalenti al 2007.

I due sono stati rintracciati a Prato durante le attività di contrasto a repressione per la sicurezza sul territorio.



