Rintracciata dalla Municipale l'auto pirata che ha danneggiato due mezzi parcheggiati in via Volturno

Le indagini, estese anche ai filmati delle telecamere di zona, hanno portato all'identificazione della conducente di un suv che poi ha ammesso tutto



Le informazioni date da un testimone, i frammenti del veicolo rimasti sulla strada e le immagini delle telecamere di zona, sia nelle vie di accesso che in quelle di allontanamento, hanno permesso agli agenti dell'ufficio Sinistri e a quelli del Reparto motociclistico di chiudere il cerchio. Si tratta di un Range Rover Evoque guidato da una pratese che ha ammesso tutto specificando di essersi allontanata in quanto impaurita. La donna, oltre a farsi carico dei danni provocati, sarà sanzionata per la fuga e per aver perso il controllo dell'autovettura. È stata subito rintracciata dalla polizia municipale l'autovettura che era rimasta coinvolta in un incidente in via Volturno nella sera tra sabato e domenica, causando danni ad alcuni veicoli in sosta e allontanandosi (leggi)

"La pronta informazione ricevuta da parte della centrale operativa della polizia municipale e l'immediato intervento della pattuglia nonché una tempestiva attività investigativa di squadre di agenti appartenenti a diverse unità operative, ha condotto velocissimamente all'identificazione della responsabile - ha precisato l'assessore alla polizia municipale, Flora Leoni -. Un sentito grazie ai cittadini dotati di grande senso civico che hanno fornito elementi importanti i quali, sviluppati prontamente dai nostri agenti, hanno determinato la sollecita identificazione del veicolo fuggitivo e quindi la possibilità di procedere ad una richiesta di indennizzo per coloro che hanno subito danni ai loro veicoli in sosta".

L'episodio purtroppo non è nuovo da queste parti. L'elenco è lungo e causato dall'alta velocità con cui i mezzi provenienti da via di Garigliano affrontano la svolta in via Volturno. Ai residenti che chiedono una soluzione del problema e al consigliere Marco Curcio che ha presentato un'interrogazione in merito, l'assessore alla mobilità Flora Leoni risponde con un impegno certo anche se non dettagliato: "Per la zona in questione sono già previsti interventi per migliorare la sicurezza della circolazione che verranno eseguiti secondo le programmazioni stabilite".