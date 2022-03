22.03.2022 h 10:38 commenti

Lavori sulla rete idrica a Vernio e Poggio a Caiano, nelle case potrà mancare l'acqua

L'intervento è in programma a partire dalle 8 di domani in via di Casigno nel comune valbisentino, mentre giovedì l'intervento riguarda numerose zone del territorio poggese

Publiacqua informa i cittadini del comune di Vernio che, causa lavori di rinnovo della rete idrica, dalle 8 di domani mercoledì 23 marzo sarà sospesa l’acqua in via di Casigno. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Il lavoro comporterà anche la chiusura della strada alla circolazione. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Problemi per l'approvvigionamento idrico anche a Poggio a Caiano dove, causa lavori di manutenzione della rete idrica, dalle 8 di giovedì 24 marzo sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via dell’Ombra, via Spadoni, via Sottombrone, via Leopoldo di Lorena, via di Mezzo, via Umberto I, piazza XX Settembre, via Vittorio Emanuele. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.