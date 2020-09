04.09.2020 h 08:59 commenti

Rinnovo della tessera elettorale, uffici aperti anche il sabato senza appuntamento

Ampliati gli orari di apertura fino al 12 settembre all'Ufficio centrale e nelle sedi demografiche est e nord in vista delle consultazioni del 20 e 21 settembre per Regionali e Referendum

In vista delle Elezioni Regionali e del Referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre, fino al 12 settembre coloro che devono rinnovare o duplicare la tessera elettorale per esaurimento degli spazi disponibili o smarrimento possono recarsi, senza appuntamento, all'Ufficio elettorale centrale di piazza Cardinale Niccolò: l'orario è dal lunedì al sabato dalle 9 alle ore 13 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17.

Per il rilascio della tessera è possibile rivolgersi anche alle sedi decentrate nord ed est: la est è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17, mentre la nord dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 17.

Gli orari per i giorni successivi saranno comunicati in seguito.

L'8 settembre gli uffici comunali sono chiusi per la ricorrenza della Natività di Maria e il Corteggio Storico.



Edizioni locali collegate: Prato

