28.07.2021 h 18:25 commenti

Rinnovato il contratto dei tessili dell'industria: aumento salariale, lotta al dumping contrattuale e all'illegalità

A Prato interessa 35 mila lavoratori. Previsti 72 euro in più oltre ai 2 destinati al welfare. I committenti daranno lavoro solo alle aziende che applicano il contratto nazionale. Sul fronte della legalità passa il modello Prato

E' stato rinnovato il contratto dei lavoratori tessili dell'industria, scaduto ormai dall'aprile 2020. Nell'accordo previsti aumenti salariali, un protocollo con misure concrete per la lotta all'illegalità e al dumping contrattuale.

Un accordo raggiunto fra da Filctem Cgil, Femca Cisl, Ulitec Uil e Sistema Moda Italia, dopo momenti di rottura, che hanno portato i sindacati a indire lo stato di agitazione con sciopero della flessibilità e degli straordinari e una giornata di manifestazioni in varie città di Italia. Il rinnovo riguarda 400 mila lavoratori, 35mila quelli pratesi.

Dal punto di vista salariale è stato concordato un aumento di 72 euro sui salari al quarto livello e di 2 euro per il welfare. Per quanto riguarda la tutela e il rilancio del settore i punti fondamentali e innovativi concordati sono l'introduzione del protocollo della legalità pensato sul modello di quello firmato a Prato fra parti sociali e Ctn e artigiani nel 2017 e la lotta al dumping contrattuale che prevede l'obbligo per il committente di dare le commesse soltanto ai terzisti che applicano i contratti nazionali firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi.

“E' stato importante- spiega Massimiliano Brezzo segretario Filctem Prato Pistoia a nome anche delle altre sigle - di riuscire a portare la trattativa sui giusti binari respingendo proposte assurde come la riduzione delle ferie e dell'indennità di malattia, lo straordinario obbligatorio e l'imposizione unilaterale dell'orario di lavoro da parte dell'azienda. Un accordo che permette anche un rilancio e una tutela del tessile combattendo dall'interno problemi gravi come il dumping sociale e l'illegalità. Va sottolineato anche, il valore di un rinnovo che garantisce gli aumenti salariali firmato in un settore che vede ancora vigente la cassa Covid e il blocco dei licenziamenti”.

alessandra agrati