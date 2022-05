05.05.2022 h 09:14 commenti

Rinnovato il contratto dei lavoratori tessili dell'artigianato

Sono 15mila i dipendenti interessati nel distretto pratese. Previsto un aumento di 66 euro e un'indennità di 150 per la vacanza del contratto scaduto nel 2018. E' stata recepita anche la norma antidumping

Approvato il contratto dei lavoratori del settore artigianato della chimica, della moda e della ceramica. Ai dipendenti del tessile viene riconosciuto un aumento di 66 euro e un'indennità una tantum pari ad 150 euro, visto che il contratto era scaduto a dicembre 2018 (resterà valido fino a dicembre 2022). Inoltre è previsto l'aumento di 4 euro per la quota di versamento destinata all'ente bilaterale per le prestazioni integrative, quota che passerà quindinda 7,68 euro a 11,68 euro. Il contratto nel distretto pratese riguarda circa 15mila dipendenti ed è stato sottoscritto ieri, 4 maggio in tarda serata, da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e le rappresentanze delle associazioni datoriali Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani.

“Siamo moderatamente soddisfatti – ha commentato Ingrid Grasso referente Femca Cisl – i tempi sono stati lunghi. Oltre all'aumento salariale siamo riusciti anche a far recepire il protocollo di filiera del dicembre 2019, per il dumping sociale, condizione che interessa in modo particolare il distretto tessile. Altra novità è il riconoscimento del documento congiunto di aprile 2021 che coinvolge le istituzioni per la valorizzazione del settore tessile”.



