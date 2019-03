20.03.2019 h 15:32 commenti

Rinnovato il Consiglio provinciale: a palazzo Buonamici pokerissimo di sindaci

Oltre al presidente della Provincia Francesco Puggelli, che è anche primo cittadino di Poggio, sono stati eletti i sindaci di Prato, Vernio, Vaiano e Cantagallo. All'opposizione 2 seggi

Sono ben 4 i sindaci del pratese che siederanno nel Consiglio provinciale presieduto dal quinto primo cittadino, Francesco Puggelli di Poggio a Caiano: Matteo Biffoni di Prato, Giovanni Morganti di Vernio, Primo Bosi di Vaiano e Guglielmo Bongiorno di Cantagallo. Ieri, 19 marzo, si sono svolte le votazioni per il rinnovo di questo organo che con la riforma delle Province è diventato di secondo grado e come tale non è più a elezione diretta da parte dei cittadini. Potevano votare i 119 consiglieri comunali dei 7 Comuni della Provincia. Lo hanno fatto in 98, pari all'82.3%. 95 i voti validi, 1 scheda bianca e 2 nulle.

La lista di centrosinistra ha ottenuto 8 seggi, mentre quella di centrodestra 2.

Oltre ai 4 sindaci, sono stati eletti Paola Tassi, consigliere comunale Pd di Prato, Dario Di Giacomo, consigliere comunale Pd di Carmignano, Federica Palanghi, consigliere comunale Pd di Montemurlo, Paola Vettori, consigliere comunale Pd di Poggio a Caiano, Francesco Calugi, consigliere comunale Forza Italia di Carmignano e Diletta Bresci, consigliere comunale Lega di Poggio a Caiano.

Tale Consiglio rimarrà in carica per i prossimi due anni. La legge specifica che i consiglieri provinciali debbano essere in carica nei rispettivi consigli comunali di appartenenza. A tal proposito si fa notare che i 4 sindaci eletti in Provincia sono chiamati a nuove elezioni comunali il prossimo 26 maggio. Anche in caso di sconfitta, il loro ingresso in consiglio comunale è certo, per cui la loro presenza nell'assemblea provinciale non è messa in discussione. E' il motivo per cui Mauro Lorenzini, sindaco di Montemurlo uscente al secondo mandato, non si è potuto presentare. Quello di Carmignano, Edoardo Prestanti, invece, non aveva alcuna limitazione ma ha preferito non candidarsi.

Soddisfatto il presidente della Provincia, Francesco Puggelli: "E' rappresentato ogni Comune. La presenza dei sindaci rafforza ancora di più il legame tra l'ente e il territorio. L'azione di governo a favore dei nostri cittadini sarà ancora più incisiva e ricordo che non percepiamo alcuna indennità. Strade e scuole sono la nostra priorità. In particolare sono già previsti numerosi interventi per le strade della Val di Bisenzio colpite dalle frane e in generale per la sicurezza dei pedoni".