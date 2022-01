20.01.2022 h 11:40 commenti

Rinnovata la convenzione fra Alia e polizia provinciale. Nel 2021 crescono le aziende in regola

Su 89 controlli fatti, 70 sono risultate in regola, sette avevano i registri compilati parzialmente in modo sbagliato e 12 ne erano prive, le denunce penali sono state cinque. Diminuiscono anche gli scarichi abusivi

L'attività di controllo di Alia Servizi Ambientali e della polizia provinciale nel 2021 ha registrato un comportamento più virtuoso da parte delle imprese che produconorifiuti di scarti tessili. Su 89 controlli fatti 70 sono risultate in regola, sette avevano i registri compilati parzialmente in modo sbagliato e 12 ne erano prive, le denunce penali sono state cinque. Dimezzati rispettoal 2014 gli scarichi abusvii nel comune di Prato: da 900 si è passati a 457.

"Uno degli obiettivi della Provincia - spiega il presidente Francesco Puggelli - è la tutela dell'ambiente .Purtroppo, anche se la situazione è migliorata, gli illeciti ambientali sono sempre presenti e su tutto il territorio della provincia anche nell'ultimo anno c'è chi non ha avuto rispetto dell'ambiente in cui tutti viviamo e lavoriamo. Ecco perché continua ad essere fondamentale che polizia provinciale ed Alia lavorino fianco a fianco per contrastare questo fenomeno".

Un'attività portata vanti da Alia e Provinciale attraverso un accordo che è stato rinnovato per il quinto anno consecutivo. La convenzione prevede due uscite congiunte al mese durante le quali Alia affianca alla polizia provinciale un tecnico dei rifiuti in grado di parlare cinese, che, oltre alla funzione di interprete e facilitatore culturale, è in grado di verificare e dare istruzioni sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, controllando i bidoncini assegnati e correggendo gli eventuali errori sulla gestione di questo tipo di rifiuti, la polizia provinciale cura gli aspetti dei rifiuti speciali.

Nel quinquennio 2017-2021 sono state complessivamente 438 le aziende controllate insieme alla Polizia Provinciale: 44 quelle non in possesso del registro carico/scarico;124 le ditte con registro erroneamente compilato; 270 le aziende con il registro corretto. In totale, sono state 23 le denunce penali.

"La collaborazione dei nostri ispettori ambientali con la polizia provinciale - spiega il presidente di Alia Servizi Ambientali Nicola Ciolini – è indirizzata alla tutela dell’ambiente, mantenendo però una spiccata funzione educativa ed informativa, a vantaggio della maggior parte delle aziende tessili del territorio che gestiscono in modo corretto gli scarti prodotti, alimentando sempre di più la loro rigenerazione e riciclo. Siamo certi di proseguire su questa strada anche nei prossimi anni.”