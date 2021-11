03.11.2021 h 08:44 commenti

Rinnovata l'area picnic alla Rocca, nuovi tavoli e sedute in mezzo alla pineta

Investimento per valorizzare l'area nell'ambito della promozione turistica della collina. Prima occasione per conoscere lo spazio è la passeggiata organizzata dal Gruppo trekking “La storia camminata” nell'ambito della festa dell'olio

Il Comune di Montemurlo ha completamente rinnovato l'aera picnic del lago di Rocca: uno spazio immerso nella pineta che potrà essere utilizzato per momenti di relax e vita all'aria aperta. L'amministrazione ha provveduto a tagliare e rimuovere gli alberi secchi e pericolanti, che si trovavano nei pressi dello spazio, ha ripulito la zona dalla vegetazione infestante ed ha installato quattro nuovi tavoli, completi di sedute, e altrettante panchine. Risistemato anche il vialetto d'accesso dalla via Baronese con del nuovo ghiaino e il piccolo parcheggio a servizio della zona, dove è stata rifatta la staccionata.«Si tratta di un piccolo intervento del valore di circa 3 mila euro, ma di grande importanza per rendere più accogliente e sicura questa zona della nostra collina sempre molto frequentata da camminatori e famiglie con bambini, che amano il lago per la presenza di oche e anatre», spiega l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli « Con queste sistemazioni l'area diventa un punto di sosta facilmente raggiungibile da tutti e sono certo che sarà ancor più frequentata per momenti di vita all'area aperta». La zona è accessibile anche in orario serale grazie all'illuminazione pubblica su tutto il vialetto d'accesso e per il sindaco Simone Calamai « è un'opera che si inserisce in un quadro più generale di valorizzazione e promozione turistica della collina, che occupa ben i due terzi del territorio montemurlese». Per il sindaco Calamai la pandemia ha avuto almeno il merito di « farci guardare al territorio con nuovi occhi . Così abbiamo potuto riscoprire luoghi, paesaggi e percorsi che fino a ieri davamo quasi per scontati ma che in realtà rappresentano un valore aggiunto per la comunità».La prima occasione per scoprire l'area picnic del Lago di Rocca in compagnia è la bella passeggiata che il gruppo trekking “La Storia camminata” in occasione della prossima festa dell'olio a novembre.