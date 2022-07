05.07.2022 h 14:45 commenti

Rinforzi per la Questura: già entrati in servizio un nuovo funzionario e 27 agenti

Al netto dei trasferimenti e dei pensionamenti, l'organico pratese cresce di sei unità. Il nuovo commissario andrà a dirigere il settore del Personale e della Logistica

Arrivano i rinforzi per la Questura di Prato. Da sabato 2 luglio hanno preso servizio 27 nuovi agenti, tutti di prima assegnazione e provenienti dal 216° corso di formazione per allievi agenti della polizia di Stato. Insieme a loro è arrivato anche un nuovo funzionario: il commissario Angela Merola, reduce dalla frequenza del 110° corso per funzionari. Di origine casertana, 31 anni di età e laurea in giurisprudenza, Angela Merola ricoprirà l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio del Personale-Tecnico Logistico.

Grazie ai nuovi poliziotti assegnati, che in parte avvicendano il personale trasferito ad altra sede e quello collocato in quiescenza, la Questura di Prato registra adesso un saldo positivo di sei unità. "Indice dell’attenzione - viene spiegato - che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dedica alla realtà territoriale locale".