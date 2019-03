14.03.2019 h 09:49 commenti

Rinforzi per il pronto soccorso: da sabato sei infermieri e altrettanti oss in più

La decisione presa dall'Asl per far fronte al sempre maggiore afflusso di pazienti che, negli ultimi tempi, hanno creato non pochi problemi al reparto

Entreranno in servizio sabato prossimo 16 marzo al pronto soccorso del Santo Stefano di Prato sei nuovi infermieri e sei nuovi operatori socio sanitari-Oss. La decisione è stata presa anche per far fronte al sempre maggiore afflusso di pazienti che, negli ultimi tempi, hanno creato non pochi problemi al reparto.

“Visto il protrarsi del periodo influenzale e delle complicanze che stanno coinvolgendo una parte significativa della popolazione della provincia di Prato - si legge in una nota - la direzione aziendale d’intesa con il dipartimento infermieristico e il direttore del dipartimento di emergenza e urgenza e area critica – Dea, ha deciso di rinforzare il personale assegnando al pronto soccorso 12 nuovi operatori sanitari”.

L'intervento servirà sicuramente a migliorare il servizio, anche se resta il nodo della difficoltà di trovare posti letto nei reparti in modo da far transitare velocemente i pazienti dal pronto soccorso.

