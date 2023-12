12.12.2023 h 16:19 commenti

Rinforzi in arrivo per il comando provinciale dei carabinieri

Undici giovani militari, provenienti da varie scuole Allievi d'Italia, sono stati assegnati a Prato. Presteranno servizio nelle stazioni del territorio provinciale

Rinforzi in arrivo per il comando provinciale dei carabinieri di Prato. Undici nuovi militari presteranno servizio nelle stazioni del territorio pratese. Oggi, 12 dicembre, sono stati ricevuti per un saluto di benvenuto dal colonnello Francesco Schilardi, comandante provinciale, accompagnati dal comandante della Compagnia di Prato, tenente colonnello Sergio Turini.

I nuovi carabinieri, provenienti dalle Scuole Allievi di Iglesias, Campobasso, Taranto e Reggio Calabria, sono stati destinati alla Tenenza di Montemurlo e ai comandi stazione di Prato, Jolo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano, Vernio, rafforzando la presenza esterne dei reparti sul territorio, “garantendo al contempo – si legge in una nota dell'Arma - un maggiore supporto alla quotidiana attività svolta dalle stazioni di cui il comandante provinciale ha ribadito l’importanza come presidi di legalità e punto di riferimento per la cittadinanza”.



