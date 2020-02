27.02.2020 h 12:01 commenti

Rincari record per le spedizioni aeree e difficoltà nella consegna merci, Silli chiede l'intervento di governo e Regione

Il deputato di Cambiamo! ha presentato un'interrogazione parlamentare sulle difficoltà che le aziende tessili del distretto pratese stanno attraversando: "Le tariffe aumentate del 15 per cento in pochi giorni"

Tra le possibili ripercussioni economiche del coronavirus sul distretto pratese ci sono anche quelle legate alle difficoltà nelle spedizioni. Sulla questione il deputato di Cambiamo! Giorgio Silli ha presentato un'interrogazione parlamentare al governo. "L'impatto del coronavirus sulla nostra economia si sta manifestando in molti modi diversi - dice Silli -. Nel distretto tessile di Prato, ad esempio, le tariffe aeree per la spedizione dei prodotti sono lievitate, arrivando a segnare anche un +15% rispetto a qualche settimana fa. Gli effetti negativi per il tessuto economico-produttivo e sociale sia della città di Prato che della Regione Toscana sono evidenti". "I problemi, peraltro, - prosegue - riguardano anche le merci in arrivo a Prato: molti trasportatori non vogliono più consegnare in Italia per paura del contagio. Per questo ho presentato un'interrogazione parlamentare che intende sollecitare un intervento urgente del Governo, anche in coordinamento con la Regione Toscana, per sostenere le aziende tessili che operano nel distretto produttivo di Prato anche attraverso degli sgravi fiscali. In gioco c'è un settore, quello tessile, che è di fondamentale importanza per l'economia del Paese".

Edizioni locali collegate: Prato

