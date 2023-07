07.07.2023 h 10:25 commenti

Rinasce la Mortadella di Galciana: un successo la serata di presentazione e fioccano le ordinazioni

La Pro Loco, grazie ad un lavoro di ricerca storica e al ricordo degli anziani del paese, ha riportato in vita un salume che fino agli anni '40 del secolo scorso veniva prodotto in almeno tre laboratori

Dopo quasi cento anni, nei quali era caduta nel dimenticatoio, è tornata a deliziare i palati dei galcianesi. E' stata un clamoroso successo la serata di presentazione della rinata Mortadella di Galciana, che si è svolta martedì 4 luglio. Durante l'evento, sono stati serviti oltre 500 assaggi gratuiti del salume, che ha conquistato il palato di tutti coloro che l'hanno gustato. La qualità e la prelibatezza di questo prodotto hanno colpito nel segno, ricevendo elogi e complimenti da parte dei partecipanti.

Ancora più sorprendente è stato il numero di prenotazioni raccolte durante la serata. Oltre 50 kg di Mortadella di Galciana sono stati prenotati dai presenti, testimoniando l'interesse e l'appetito crescente per questo autentico e delizioso prodotto.

A partire dal giorno successivo, i telefoni della Proloco di Galciana non hanno smesso di squillare, con numerose chiamate da parte di cittadini desiderosi di ordinare questa prelibatezza. Sono giunte numerose telefonate anche da parte di esercenti del territorio che sono interessati a vendere il prodotto nei propri locali.



"La Proloco di Galciana - viene spiegato - continuerà ad investire tempo ed energie per promuovere e diffondere questo autentico gioiello culinario. Vogliamo far sì che la Mortadella di Galciana diventi un simbolo di eccellenza e di tradizione nella nostra comunità e oltre".

La rinascita della Mortadella di Galciana si deve alla Pro Loco che ha ricostruito come fino al 1940 ci fossero in paese ben tre laboratori che preparavano salumi, tra i quali anche questa mortadella. Sulla base di una ricerca storica, ma anche grazie al ricordo degli anziani, è stata così ricostruita la ricetta storica, alla quale è stato aggiunto un tipo particolare di vermouth di Prato. "Adesso - spiegano dalla Pro Loco - abbiamo già iniziato l'iter per registrare marchio e disciplinare. E' solo il primo passo di un lavoro che punta a recuperare altri prodotti caratteristici della nostra frazione".