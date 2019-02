20.02.2019 h 18:27 commenti

Rina e Vittorio, sposi da 70 anni: "Il nostro segreto? Litigare su tutto e poi fare subito la pace"

I due coniugi hanno ricevuto un riconoscimento dal Comune di Montemurlo. Si sono conosciuti quando lei aveva 16 anni e lui 21: da allora non si sono più lasciati

Hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio con il vicesindaco di Montemurlo Simone Calamai, che ha consegnato agli sposi una pergamena e un omaggio floreale a nome di tutti i cittadini.

Rina Bessi, 90 anni, e Vittorio Scantamburlo, 95 anni, si sono sposati alla chiesa di San Giovanni Decollato alla Rocca il 19 febbraio del 1949. “Fedeltà, amore e non smettere mai di punzecchiarsi su tutto per poi fare subito la pace” dicono gli sposi di ferro, spiegando così il segreto della loro unione.

Rina, montemurlese doc, e Vittorio, originario di Spinea nel Veneto tra i primissimi immigrati di Montemurlo, si sono conosciuti nel 1945 poco lontano dalla chiesa del Sacro Cuore. Lei allora aveva 16 anni, lui di cinque anni più grande e fu amore a prima vista. Sposi nel 1949 con la firma dei genitori di Rina (allora si era maggiorenni a 21 anni), da quel giorno non si sono mai più lasciati, nonostante le difficoltà. "Ho lavorato nel servizio di nettezza urbana e come operaio in diversi lanifici tra Prato e Montemurlo - ricorda Vittorio -. Abbiamo passato tanti momenti difficili e se ci ripenso adesso non so come abbiamo fatto tante volte, mia moglie ed io, a mettere insieme il pranzo con la cena, a crescere la nostra famiglia e a pagare i debiti della casa".

Oggi la coppia è circondata dall'affetto di una grande famiglia, due figli, Fabrizio e Fediana, cinque nipoti e tre pronipoti. "Il Comune di Montemurlo - dice Calamai - è onorato di consegnare a questa bella famiglia un segno dell'affetto di tutta la comunità montemurlese. Rina e Vittorio sono un esempio raro di unione, rispetto e affetto che è riuscito a superare indenne ben 70 anni di matrimonio. Sono felice di aver festeggiato con loro questo bellissimo traguardo".