07.04.2018 h 16:47 commenti

Rimuove le placche antitaccheggio e cerca di rubare abiti: scoperto e denunciato

Nei guai un 25enne bloccato ieri mattina dagli addetti alla vigilanza del negozio di abbigliamento e poi consegnato ai poliziotti

Ha rimosso le placche antitaccheggio dai capi di abbigliamento e poi ha cercato di passare le casse senza pagare, ma le sue mosse sono state notate da uno degli addetti alla vigilanza del Globo che ha bloccato il ladro per poi chiamare la polizia.

E' successo ieri 6 aprile nel negozio di abbigliamento di via Berlinguer. Gli agenti hanno preso in consegna un albanese di 25 anni, con precedenti per lo stesso tipo di reato. Recuperata la merce trafugata, per un valore di circa 70 euro. Il giovane è stato quindi portato nella vicina questura e qui denunciato per furto aggravato.