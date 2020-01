16.01.2020 h 11:54 commenti

Rimpatriato in Albania dopo aver collezionato reati da Guinness nei suoi venti anni in Italia

Il pluripregiudicato 40enne è stato imbarcato su un volo solo andata Pisa-Tirana. Nella sua permanenza nel nostro paese è stato indagato dalle questure di Prato e Firenze e dai carabinieri di Prato, Firenze, Signa e Calenzano oltre che dalla guardia di finanza di Firenze

E' finita dopo venti anni la permanenza in Italia di Andi Hasho, 40enne albanese, che ieri mattina, 15 gennaio, è stato svegliato all'alba dai carabinieri del Nucleo investigativo che l'hanno prelevato dalla sua casa di Prato per portarlo in caserma. Da lì, poi, il pluripregiudicato è stato accompagnato all'aeroporto di Pisa per essere imbarcato, alle 19.40, sul volo Blu Panorama Airlines diretto a Tirana.

I carabinieri hanno eseguito nei confronti di Hasho il provvedimento di espulsione coatta per motivi di sicurezza nazionale emessa nel lontano 2005 e notificata ed eseguita una prima volta nel 2014. Il provvedimento è stato preso in seguito alle numerose attività delinquenziali del 40enne. Da quando è arrivato in Italia, nel 2000, Hasho è stato indagato dalle questure di Prato e Firenze e dai carabinieri di Prato, Firenze, Signa e Calenzano oltre che dalla guardia di finanza di Firenze. Nel campionario di delitti commessi si va dal traffico di droga ai furti, dalle estorsioni al recupero crediti in seguito ad usura. Secondo quanto risulta ai carabinieri, per un periodo Hasho è anche stato affiliato ad un clan camorristico.

L'uomo era stato espulso una prima volta nel 2014 ma, nel frattempo, era rientrato clandestinamente in IItalia. Lo scorso 26 novembre, però, era incappato in un controllo dei carabinieri di Prato che lo avevano arrestato proprio per il rientro in Italia prima dei dieci anni dall'espulsione. E ieri ecco il nuovo allontanamento coatto.