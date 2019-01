12.01.2019 h 14:19 commenti

Rimossa la tenda abusiva in viale Galilei segnalata dalla Lega

Dopo la denuncia di Patrizia Ovattoni questa mattina la Municipale ha fatto smontare ai due proprietari l'alloggio di fortuna. per entrambi è scattato il Daspo urbano

Dopo la denuncia della segretaria della Lega Patrizia Ovattoni ( leggi ), la polizia municipale questa mattina 12 gennaio, ha rimosso la tenda nei giardini di viale Galilei utilizzata da due italiani come ricovero di fortuna, nonostante il comune di Prato pagasse loro una stanza in affitto a Montemurlo.La pattuglia ha fatto smontate ai proprietari l’alloggio abusivo, per entrambi è stato emesso il provvedimento di Daspo urbano. La zona è stata ripulita e bonificata da Alia.