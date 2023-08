10.08.2023 h 10:11 commenti

Rimodulazione fondi Prrr, a rischio anche il progetto dell'ex Fabbrica Rossa di Oste

Nell'area dove sorgeva il complesso industriale, è prevista la realizzazione di un nuovo teatro, uffici e spazi pubblici e uno spazio verde. Lo scorso mese di luglio si è svolto il bando di gara e nei prossimi giorni il Comune procederà con l'affidamento dei lavori

Le modifiche all'erogazione dei fondi del Pnrr previste dal governo sono motivo di preoccupazione anche a Montemurlo. Il sindaco Simone Calamai lancia l'allarme in particolare per il progetto della ex Fabbrica Rossa nel centro di Oste, dismessa da tempo, al posto della quale nascerà un grande teatro da 300 posti, nuovi uffici e servizi pubblici, un'area a verde direttamente collegata alla piazza Amendola.

Il quadro economico del progetto è pari a 7 milioni e 300 mila euro, nei quali sono compresi i 5 milioni di euro del finanziamento Pnrr. Lo scorso mese di luglio si è svolto il bando di gara e nei prossimi giorni il Comune procederà con l'affidamento dei lavori. “ È paradossale – commenta il sindaco - il fatto che il Comune in questi giorni sta uscendo con l'aggiudicazione di lavoro ma che al contempo le risorse sulla rigenerazione urbana possano essere cancellate. Mi auguro che il governo ritorni su questa decisione è impensabile che questi finanziamenti possano essere tagliati o messi in discussione per una scelta fatta a posteriori” A Montemurlo, grazie al grande lavoro degli uffici comunali, sono stati intercettati circa 15 milioni di fondi Pnrr



