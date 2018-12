15.12.2018 h 12:34 commenti

Rimesso a nuovo l'asilo di Schignano, al lavoro amministratori, genitori, insegnanti e volontari del bricolage

Stamani l'iniziativa nell'ambito della giornata nazionale Lessons for good. Il sindaco di Vaiano e l'assessore alla Scuola del Comune di Cantagallo hanno preso parte ai lavori realizzati con il contributo di Leroy Merlin. Sistemati i mobili della cucina, gli scaffali del deposito, montate tende ignifughe e imbiancato il dormitorio

Tutti al lavoro per rimettere a nuovo la scuola per l’infanzia di Schignano, nel comune di Vaiano. L’operazione oggi, sabato 15 dicembre, ha coinvolto genitori, insegnanti e volontari del bricolage. Obiettivo: migliorare gli spazi per il benessere dei bambini.Leroy Merlin ha messo a disposizione materiali, personale specializzato e ha mobilitato i volontari del bricolage, sostenendo l’iniziativa nell’ambito della giornata Lessons for good. In pratica una vera e propria maratona di volontariato, che si svolge in tutta Italia, dove si insegna il fai da te e al contempo si svolge un’attività benefica. “Un esempio davvero bello di impegno per la comunità. Grazie alle famiglie, ai volontari e al personale di Leroy Merlin che ha dimostrato generosità e attenzione”, ha commentato Primo Bosi, sindaco di Vaiano. “Questa scuola per l’infanzia è un modello anche di collaborazione istituzionale tra i comuni di Vaiano e Cantagallo”, ha sottolineato Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo. E stamani Primo Bosi è arrivato anche per dare una mano, con l'assessore di Cantagallo Maila Grazzini e il vice sindaco di aviano Marco Marchi.A candidare all’iniziativa Lessons for good la scuola per l’infanzia di Schignano, che ospita 42 bambini provenienti dal territorio dei due comuni, sono stati alcuni genitori. A guidare la squadra dei “lavoratori” Angela Amato, manager relazioni clienti del negozio Leroy Merlin dei Gigli, che ha impostato il lavoro con generosa professionalità , anticipando alcuni interventi più complessi. Attivissime le quattro insegnanti - Letizia Orlando, Cinzia Brandi, Elena Innocenti e Maria Cecilia Casarini - che non si sono certo risparmiate. Gli interventi hanno riguardato la cucina con la risistemazione dell’area lavello e l’aggiunta di pensili e mobiletti, è stato interamente ripristinato il laboratorio di pittura - che fungeva da deposito – e allestito con nuovi scaffali. Si è poi intervenuti nello spazio dormitorio con imbiancatura e arredi particolari come le nuove tende ignifughe.