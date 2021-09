31.08.2021 h 15:25 commenti

Rimesso a nuovo il campino da basket della scuola primaria Gianni Rodari di via Viaccia

Ieri mattina il sopralluogo alla presenza del sindaco dello spazio recuperato all'interno del giardino dell'edificio, che ora sarà a disposizione dei bambini per le attività all'aperto

Nuova vita per il campo da basket all'interno del giardino della scuola primaria Gianni Rodari di via Viaccia a Narnali. La struttura è stata al centro del sopralluogo svolto ieri 29 agosto alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, degli assessori Cristina Sanzò e Ilaria Santi e della consigliera comunale Martina Guerrini.

"Abbiamo restituito alla scuola e al territorio uno spazio all'aperto ormai del tutto inutilizzabile - ha detto l'assessore alla Città Curata Cristina Sanzò -. Ci auguriamo che tale spazio diventi un luogo di aggregazione dove saranno valorizzate le diverse dimensioni del gioco: il gioco come divertimento, come stimolo per la creatività e l'espressione di sé, come opportunità di inclusione sociale, come attiva fisica".

I lavori sono consistiti nel rifacimento completo dell’area pavimentata in asfalto che era danneggiata e rialzata dalle radici dei pioppi cipressini che sono state rimosse.

La superficie del campo di basket, di dimensioni 21x13 m, è stata verniciata con appositi prodotti con fondo rosso e linee di demarcazione.

L’intervento ha previsto anche la sostituzione dei due tabelloni vecchi con nuovi impianti con montante in acciaio zincato, canestro regolamentare ed il reintegro e la muratura di mattonelle di graniglia attualmente presenti nelle aree laterali del campo asfaltato.

Questo intervento, il cui costo è stato di circa 25 mila euro, permetterà alla scuola l'utilizzo del campo per la pratica sportiva del gioco del basket e per eventuali attività motorie da svolgersi all’aperto.