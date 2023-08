10.08.2023 h 13:56 commenti

Rimesse immigrati, Prato e la Cina escono dalla top ten delle classifiche nazionali

La Fondazione Leone Moressa ha fatto il punto sul denaro 'esportato' nel 2022 fotografando la situazione non solo regione per regione, ma anche provincia per provincia

nadia tarantino

La provincia di Prato non è tra le prime dieci per rimesse inviate all'estero e la Cina non è tra i primi trenta Paesi di destinazione. Doppia sorpresa dall'ultima analisi della Fondazione Leone Moressa che – su dati della Banca d'Italia – ha fatto il punto sul denaro 'esportato' nel 2022 fotografando la situazione non solo regione per regione, ma anche provincia per provincia. Degli otto miliardi trasferiti dall'Italia al resto del mondo dai cinque milioni di stranieri residenti, solo 82 milioni – si fa per dire – sono partiti da Prato e solo 23 milioni sono arrivati in Cina. Un crollo verticale descritto bene dall'andamento degli ultimi anni: nel 2021, per fare un esempio, la Cina riceva dall'Italia 3 miliardi, praticamente un quarto di tutte le rimesse. I canali ufficiali usati dagli stranieri per mandare soldi in patria non hanno più clienti cinesi: è il dato che si ricava scorrendo l'analisi della Fondazione Leone Moressa.Con 1.198 milioni di euro è il Bangladesh il Paese che riceve più soldi dai suoi cittadini che vivono in Italia: una cifra da capogira che segna un aumento del 27 per cento rispetto al 2021 e di oltre il 100 per cento rispetto al 2017. Al secondo posto il Pakistan con 700 milioni e al terzo le Filippine con 623. Quarto e quinto posto occupati da un paese africano – il Marocco – e da uno europeo, la Romania. Nel complesso, le rimesse sono diminuite verso i Paesi più vicini all'Italia, più facilmente raggiungibili e perciò con una maggiore possibilità di portare direttamente i soldi ai familiari rimasti a casa. Continuando con i dati generali, nel 2022 le rimesse sono diminuite di quasi il 2 per cento ma sono aumentate di quasi il 45 per cento se si prende come riferimento il 2017. Ogni cittadino straniero ha una media di 136 euro di rimesse al mese ma se si fanno calcoli più approfonditi e precisi si rileva che un cittadino del Bangladesh riesce a mandare a casa circa 600 euro al mese e uno del Pakistan circa 450.La Lombardia, con 1.854 milioni, guida la classifica regionale delle rimesse inviate dall'Italia, mentre va a Roma il primato tra le province con 1.059 milioni.Dalla Toscana sono partiti 663 milioni. Il grosso – 230 milioni – è stato trasferito dalla provincia di Firenze; a seguire Pisa con 83 milioni e Prato con 82 vale a dire il 12,3 per cento del volume regionale. E se 82 milioni non sono un ammontare sufficiente a scalare le classifiche nazionali, lo è per scrivere il segno positivo sia rispetto al 2021 che rispetto al 2017: rispettivamente +5,8 e +28,5 per cento. Insomma, di soldi ne vengono trasferiti tanti e anche di più ma le rimesse non parlano più cinese o almeno lo parlano meno, assai meno di prima.Spia di un cambiamento delle abitudini dei cinesi sono indubbiamente gli ultimi sequestri di denaro contante. Uno su tutti, fatto a fine luglio dalla guardia di finanza: 900mila euro in banconote di vario taglio trovate ad un imprenditore cinese proveniente dalla Francia e diretto a Prato. Un altro: un milione e passa sequestrato ad una donna cinese a Scandicci. Corrieri dei soldi, un po' come i corrieri della droga. Evidentemente i canali ufficiali non sono più ritenuti dalla comunità cinese un buon sistema per mandare soldi in patria. Difficile, infatti, pensare ad un improvviso e generalizzato impoverimento.