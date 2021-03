09.03.2021 h 12:07 commenti

Rimessaggi agricoli distrutti dal fuoco in via Becherini

L'incendio si è sviluppato stamani e ha interessato una serie di baracche. In cenere anche diversi materiali ed attrezzi contenuti all'interno delle capanne

Alcune baracche utilizzate come rimessaggio agricolo sono andate distrutte in un incendio che si è sviluppato, intorno alle 9.30 di stamani 9 marzo, in via Becherini, nelle vicinanze dell’ospedale Santo Stefano. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di via Paronese, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme e impedire che si propagassero ulteriormente. Nel rogo, oltre alle strutture, sono andati distrutti anche diversi materiali ed attrezzi agricoli ed edili. Durante l’intervento è stata rinvenuta una bombola di gpl che fortunatamente non è stata interessata dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno operato anche con un mezzo escavatore per lo smassamento completo di tutto il materiale coinvolto nel l’incendio. In corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incendio.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus