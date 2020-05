08.05.2020 h 11:29 commenti

Rimborso caparre gite scolastiche, gli istituti superiori si muovono in ordine sparso

In attesa di una decisione da parte del ministero, le scuole sono alle prese con la volontà da parte delle agenzie di restituire le cifre non in contanti ma con voucher da utilizzare in futuro

a.a.

La sospensione delle lezioni scolastiche a marzo oltre a bloccare la didattica in classe ha anche annullato tutte le gite scolastiche previste per la primavera. Cifre importanti, per le quinte si parla di 500 euro ad alunno, per cui le famiglie stanno chiedendo il rimborso in denaro delle caparre già versate. Una richiesta lecita che, però, si scontra con la scelta delle agenzie di viaggio di rimborsare attraverso i voucher. Ma il Miur sta pensando di intervenire per richiedere il risarcimento in contanti. Intanto le scuole pratesi si muovono in ordine sparso.Il dirigente scolastico Stefano Pollini ha deciso di restituire a tutte le famiglie i soldi anticipati per le gite. “In questo periodo di grande difficoltà per le famiglie credo che sia giusto restituire il denaro anticipato, praticamente convertiamo i voucher in denaro. Il prossimo anno utilizzeremo il buono per le nuove gite e rimetteremo in cassa i soldi che i genitori pagheranno per in modo da ritornare in equilibrio”Alla preside Maria Grazia Ciambellotti la resa dei voucher non piace proprio. “Stiamo discutendo per avere i soldi in contanti perchè i voucher sono troppo vincolanti e soprattutto per gli alunni di quinta non hanno senso. Le agenzie ci propongono non solo i buoni che a loro volta sembra abbiano ricevuto dalle compagnie aeree ma la stessa prassi vale anche per i musei e gli alberghi, questo vorrebbe dire che i ragazzi l'anno prossimo dovranno andare nella stessa città. Ovviamente è assurdo perchè le gite sono anche legate al programma didattico” . Per i periodi di soggiorno all'estero, soprattutto per il liceo linguistico, la questione è decisamente più semplice: “Sono attività – continua Ciambellotti – che si ripetono di anno in anno e quindi i voucher possono essere una buona soluzione”. I ragazzi del quinto anno sono stati risarciti tramite bonifico.i. Qui il problema non si pone, quando l'emergenza sanitaria ha imposto la chiusura della scuola il dirigente scolastico Paolo Cipriani non aveva ancora aperto le buste delle offerte visto che le gite sono programmate verso la fine dell'anno.. Soltanto una classe ha avuto un rimborso inferiore rispetto alla quota versate, le altre erano già andate in gita. “Abbiamo ottenuto i voucher per i voli aerei che avevamo prenotato in prospettiva degli stage in sud America – ha spiegato il dirigente scolastico Daniele Santagati – ma visto che voliamo sempre con le solite compagnie aeree non abbiamo avuto problemi ad accertali”.All'istitutoi tutte le famiglie degli alunni di terza media sono stati rimborsati tramite bonifico bancario. “per le altre classi – spiega la preside Elisabetta Corvino – stiamo facendo un sondaggio fra i genitori per capire se preferiscono riavere i soldi o congelare la cifra per il prossimo anno. Esaudiremo le loro richieste”.