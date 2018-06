08.06.2018 h 12:43 commenti

Rimborsi per le bollette di Publiacqua, pubblicato il bando: ecco chi li può avere

Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza da oggi, venerdì 8 giugno a lunedì 9 luglio

e http://www2.comune.prato.it/ comefareper/ambiente-casa/ casa/archivio7_18_113_25_8. html o negli uffici di riferimento (per i residenti a Prato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico Multiente in piazza del Comune).

E’ importante indicare correttamente sul modello il proprio il numero di utenza Publiacqua, senza il quale la domanda sarà incompleta. Questo numero, di 12 cifre che inizia per “20000” o “25000” sia per le utenze singole che per quelle condominiali, è ricavabile dalla bolletta oppure contattando Publiacqua col riferimento al numero dell’impianto riportato in fattura.

Gli uffici per la presentazione a mano nel comune di residenza sono:

Comune di Prato – ufficio protocollo – piazza del Pesce, 9 lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00 (dal 1 luglio lunedì dalle 9.00 alle 13.00) martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Comune di Vaiano – ufficio servizi sociali piazza del Comune 4 dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00.

Comune di Vernio - ufficio servizi sociali piazza del Comune 20 dal martedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00.

Comune di Carmignano - ufficio servizi sociali- piazza Matteotti 1 - lunedi dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00 - giovedi dalle 8,30 alle 15,30.

Comune di Poggio a Caiano - via Cancellieri 4, lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00

Comune di Montemurlo - via Bicchieraia 5 Lunedi, martedi e venerdi dalle 9,00 alle 13,00 - mercoledi dalle 15,00 alle 17,30

Comune di Cantagallo: rivolgersi direttamente allo sportello di Vernio;

Per informazioni: http://www.sds.prato.it. Per il Comune di Prato: www.comune.prato.it e Urp Multiente 0574 1836096 - 800058850