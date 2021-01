22.01.2021 h 22:55 commenti

Rilancio del distretto, Cgil e associazioni di categoria lavorano a un documento comune

Dopo la presentazione di un documento del sindacato e di uno congiunto di Confindustria Toscana Nord, Confartigianato e Cna sarà redatto un progetto di sintesi che comprenda le proposte di entrambe le parti

aa

Dopo un documento condiviso fra industriali e artigiani per rilanciare il distretto attraverso le risorse del Recovery Found ( leggi ), e quello presentato dalla Cgil ( leggi ) , si arriverà a uno di sintesi. Nell'incontro di ieri, 22 gennaio, fra Confindustria Toscana Nord, Cna, Confartigianato e il sindacato di piazza Mercatale, di fatto non c'è stata contrapposizione fra le parti, ma piuttosto il rafforzamento di uno spirito di squadra per traghettare il distretto fuori da questa crisi, ma anche per ripensare il suo futuro.Già da lunedì 25 gennaio si lavorerà alla bozza di un progetto comune partendo dai temi fondamentali della digitalizzazione, dell'economia circolare e della sostenibilità,presenti in entrambi i documenti, che tracci la cornice su cui poi costruire i singoli progetti di rilancio. “E' stato un incontro interlocutorio – ha spiegato il vicepresidente di Ctni – ma è emersa sicuramente la volontà di fare squadre, del resto non è la prima volta che in momenti di forte crisi ci si unisce. Resta la priorità verso la concretezza e soprattutto a non disperdere le risorse”.Soddisfazione anche da parte del segretario generale della Cgil : “Abbiamo individuato gli obiettivi su cui lavorare partendo dal manifatturiero – spiega– per poi coinvolgere anche il terziario avanzato. Certamente è stato recuperato lo spirito di collaborazione, poi ciascuno ovviamente elaborerà i propri progetti, ma intanto la cornice è stata definita”.Comunione di intenti anche sull'impegno, una volta pronto il documento, a condividerlo nei vari tavoli e con le istituzioni. “La prossima settimana – spiegapresidente Federazione regionale Moda Confartigianato- ci sarà il tavolo regionale della moda, un' occasione importante per iniziare a parlare del distretto e delle sue esigenze, partendo proprio da documenti già scritti. Intanto abbiamo iniziato un percorso di condivisione basato anche sul confronto”.Giudizio positivo anche da parte della Cna: “L'imperativo è fare squadra – spiega il presidente– per capire le reali esigenze del distretto, che poi dovranno essere presentate anche alle istituzioni, ciascuno utilizzando i propri canali”.