26.11.2019 h 17:42 commenti

Rilancio Centro ricerche Brasimone, occasione anche per la Val di Bisenzio

Al via tre progetti per 6 milioni di euro in gran parte messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna. Il sindaco di Vernio Morganti: "Anche la Toscana ci creda e faccia la sua parte"

“Certo è una buona notizia per tutto l'Appennino e un’occasione importante di sviluppo anche per Vernio, per la Val di Bisenzio e tutta l'area pratese, un risultato arrivato anche grazie al gioco di squadra delle Regioni Emilia e Toscana e di tutte le amministrazioni locali”. Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti. Nei giorni scorsi, il presidente di Enea, Federico Testa, ha annunciato al Centro Ricerche del Brasimone, la partenza di tre progetti per un valore di 6 milioni di euro (4,5 messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna). In questo modo quello del Brasimone diventerà a tutti gli effetti un polo di eccellenza per salute e ambiente, specializzato nello sviluppo di tecnologie avanzate nel campo della medicina nucleare e delle radiazioni ionizzanti per diagnosi e terapie oncologiche, ma anche di droni hi-tech per il monitoraggio della sicurezza di infrastrutture strategiche come ponti e viadotti.

All’inizio dell’anno Regione Toscana e Regione Emilia Romagna hanno firmato un protocollo d’intesa che guarda allo sviluppo del Centro ricerche del Brasimone. “È una struttura posizionata al confine tra Emilia e Toscana, uno dei suoi cancelli si apre sulla strada che da Montepiano va a Cavarzano - prosegue Morganti, presente venerdì al Centro ricerche con Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglion dei Pepoli - l'auspicio è adesso che anche la Toscana, grazie anche all'impegno dell'assessore Stefano Ciuoffo che ha seguito la vicenda sin dall'inizio, decida di scommettere ancor di più su questo progetto, magari proponendo che il centro Enea diventi un centro interregionale”.