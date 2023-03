06.03.2023 h 16:13 commenti

Rigenerazione Fabbrica Rossa, un rincaro di oltre 2,5 milioni. La giunta trova la copertura

Dai 5 milioni di euro iniziali, finanziati da fondi Pnrr, ai 7 milioni e 300 mila euro. La differenza sarà coperta con 500mila euro ricorrendo al fondo opere indifferibili mentre la parte rimanente è stata cofinanziata dal Comune attraverso l'accensione di mutui

Lievitano i costi del grande progetto di rigenerazione urbana della Fabbrica Rossa che a causa del rincaro delle materie prime e dell'energia passano dai 5 milioni di euro iniziali, finanziati da fondi Pnrr, ai 7 milioni e 300 mila euro, la differenza sarà coperta per 500 mila euro attraverso il ricorso al fondo opere indifferibili, la parte rimanente è stata cofinanziata dal Comune attraverso l'accensione di mutui.

"Abbiamo provveduto con forza e decisione alla copertura delle differenze di costo - ha spiegato il sindaco Simone Calamai - il Pnrr ha una grossa lacuna perché, a parte il fondo opere indifferibili, non ci sono misure adeguate per affrontare la forbice che si è creata tra i progetti finanziati e i costi di reale messa in opera . Il Comune di Montemurlo però sta facendo in maniera decisa la sua parte".

La Fabbrica Rossa è una priorità dell’amministrazione comunale, un progetto strategico per dare a Oste un nuovo centro urbano con servizi pubblici, spazi per la socialità, verde, parcheggi e un teatro da 300 posti per un intervento totale di 6mila metri quadri

Con il progetto di rigenerazione urbana della ex- Fabbrica Rossa il Comune di Montemurlo è andato a liberare dai vecchi manufatti, risalenti all’inizio degli anni Settanta e dal 2006 non più operativi, l’area centrale tra via Oste, via Lavagnini e via Garigliano che è stata completamente rasa al suolo la scorsa estate. La maggior parte della trasformazione della ex Fabbrica Rossa avrà un carattere pubblico. Sono previsti una nuova piazza e un’area a verde, spazi che saranno connessi con piazza Amendola, creando nuove aree per la socializzazione e l’aggregazione. Circa il 25-30% dell’intero intervento saranno trasformate dal privato in residenze e negozi.