19.09.2022 h 11:34 commenti

Riforma degli istituti professionali, ecco cosa cambia per le scuole pratesi

Tra le novità anche un rapporto più stretto con il territorio: al Marconi pronto un accordo con Ctn che prevede tra l'altro, la collaborazione del mondo produttivo nelle nuove proposte didattiche. Al Datini potenziato il corso di pasticceria. Prevista anche una prova tecnico e pratica durante la maturità

alessandra agrati

Una nuova maturità per gli istituti professionali, ma soprattutto percorsi formativi personalizzati per gli studenti e lo studio di materie più attinenti con il territorio. Nel decreto Aiuti ter, come chiesto dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, viene finanziata la riforma per gli istituti tecnici e professionali che diventa operativa dall'anno scolastico appena iniziato.L'esame di stato, che avrebbe dovuto essere riformato lo scorso anno ma per la pandemia è stato rimandato, dovrebbe comprendere non solo la prova specifica teorica, ma anche quella pratica, mentre al termine del percorso scolastico allo studente verrà rilasciato una sorta di curriculum vitae “certificato “ dalla scuola in cui sono contenute tutte le esperienze fatte. “All'istituto Datini – spiega la dirigente scolastica– abbiamo già iniziato in via sperimentale quello che poi è diventato un obbligo di legge e così ad esempio, per saldare il rapporto con il territorio, abbiamo potenziato i laboratori di pasticceria, proprio perché Prato vanta una lunga tradizione in questo campo. L'altro aspetto importante della riforma riguarda la valutazione dei ragazzi nel caso le insufficienze siano leggere, è possibile ammetterli alla classe successiva con l'impegno che le lacune debbano essere sanate al termine dell'anno scolastico successivo. Credo sia un giusto metodo di giudizio che va incontro alle esigenze dei ragazzi. Certo dall'altra parte c'è un sovraccarico di lavoro per gli insegnanti che deve essere regolato dal contratto nazionale”.Anche al Marconi si è lavorato per anticipare la riforma coinvolgendo direttamente Confindustria Toscana Nord, sezione meccanica, e Confartigianato Prato per il settore elettronica. Con gli industriali è i pronta una bozza, verrà firmata nelle prossime settimane, per l'accordo che prevede tra l'altro una collaborazione nella fase di orientamento degli studenti impegnati nella scelta della scuola superiore, la collaborazione nel percorso alternanza scuola lavoro e l'inserimento dei diplomati nelle aziende del territorio, oltre che un sostegno per la realizzazione di nuovi laboratori. “L'aspetto più innovativo – spiega il dirigente– è la collaborazione con il mondo dell'industria per la definizione dei programmi didattici. Questo ci permette di avere un legame diretto con il territorio intercettando anche l'offerta lavorativa”. Intanto alla scuola del polo scolastico di San Paolo verrà riaperto il laboratorio di saldatura.