15.11.2022 h 18:02 commenti

Riforma 118, i sindaci di Montemurlo e di Vaiano non ci stanno: "Ancora nessun accordo"

Anche la Lega all'attacco della Regione: "Siamo di fronte all’ennesimo grossolano errore in ambito sanitario"

Prosegue il braccio di ferro tra l'Asl e i sindaci di Montemurlo e di Vaiano, Simone Calamai e Primo Bosi, per l'imminente taglio delle due postazioni mediche 118 (24 ore nel primo, 12 nel secondo). I vertici dell'azienda sanitaria garantiscono che aspetteranno il varo della riforma regionale che, secondo quanto annunciato ieri da Giani, avverrà entro novembre. Anche perchè non ci sono abbastanza medici per coprire i turni e dunque le scelte sono obbligate. L'Asl infatti, ha già deliberato le ore aggiuntive di servizio infermieristico per entrambi i territori in modo da essere pronta a partire non appena la riforma diventerà realtà.Un modus operandi che non piace ai due sindaci che ribadiscono di non aver alcun accordo: "Non siamo contro la riforma ma vogliamo capire quali sono le modalità e le ricadute delle scelte sulle nostre comunità. - spiegano Calamai e Bosi- Sulle riduzioni delle ambulanze medicalizzate non c'è alcun tipo di intesa o accordo raggiunto. Abbiamo la piena consapevolezza della carenza dei medici sui servizi di emergenza e della necessità di uno scenario che rinnova la modalità di gestione che la riforma stessa porta avanti, ma nulla di già definito. Per noi c'è un tavolo aperto con l'Asl Toscana centro, il che significa continuare a confrontarsi per individuare le forme e le ricadute delle scelte sui nostri territori. Massima attenzione anche sulle modalità di svolgimento dei servizi di emergenza, in particolare sulla questione delle auto mediche e di tutto ciò che permette di far funzionare il servizio di emergenza territoriale nel modo migliore". I sindaci ritengono centrale il lavoro portato avanti dal tavolo con la Usl ed esprimono " una ferma e convinta posizione sui servizi d'emergenza affinché siano visti in maniera complessiva, apportando i necessari potenziamenti per farli funzionare al meglio sui territori".Sull'imminente taglio interviene anche la Lega: “Siamo fermamente convinti che la sempre più vicina riforma del 118, sia da criticare apertamente- affermano Giovanni Galli e Diletta Bresci, rispettivamente consigliere regionale e provinciale del Carroccio - A fronte di ciò, infatti, Vaiano e Montemurlo resteranno senza alcun presidio medico e tale fatto potrebbe avere risvolti negativi a livello assistenziale. Pare che, successivamente, anche Poggio a Caiano potrebbe subire la stessa sorte ed il fatto che tutti questi paesi siano distanti da un ospedale, sicuramente penalizzerà gli stessi comuni. Siamo di fronte all’ennesimo grossolano errore in ambito sanitario; d’altronde, da chi ha un conclamato deficit strutturale di ben 500 milioni di euro nel delicato settore, che cosa si può pretendere? Riorganizzare ed efficientare è troppo difficile, molto più facile tagliare!”