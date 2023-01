24.01.2023 h 18:19 commenti

Riforma 118, arriva l'automedica e partirà dal vecchio ospedale

Si comincia il 1° marzo. Medico e infermiere raggiungeranno l'emergenza in autonomia, senza ambulanza. Dal 30 gennaio il pluriannunciato taglio delle postazioni mediche di Vaiano e di Montemurlo diventa strutturale

(e.b.)

La riforma del 118 a Prato dovrebbe decollare pienamente dal 1° marzo. E' questa la data in cui è prevista l'entrata in servizio dell'automedica. Una piccola rivoluzione per il territorio perché significherà che il medico, accompagnato da un infermiere, non partirà più in ambulanza per raggiungere l'emergenza segnalata dal 118 ma raggiungerà il posto autonomamente. L’ambulanza si occuperà comunque del trasporto della persona in ospedale. Sono percorsi distinti. Un modo, già sviluppato in altre regioni e in altre province, per rendere il servizio più rapido e flessibile. Il punto da cui partirà l'automedica dovrebbe essere la palazzina Ovest del vecchio ospedale. Secondo le indicazioni regionali infatti, la sede deve essere dell'azienda. E' inoltre necessario avere la disponibilità di due stanze con bagno per il medico e per l'infermiere, un magazzino e uno spazio coperto per il mezzo. La parte rimasta in piedi del vecchio ospedale, sembra essere quella che meglio soddisfa queste esigenze. L'alternativa è il Centro Giovannini, dall'altra parte della strada, ma l'area lasciata libera dalla guardia medica è preferibile adibirla ad ambulatori. Visti i problemi di spazio del Santo Stefano, invece, al momento questa ipotesi è esclusa.Diventa poi strutturale il taglio delle postazioni mediche 118 di Vaiano e di Montemurlo, già in rodaggio da qualche settimana nonostante i mal di pancia dei due sindaci. Dal 30 gennaio non ci saranno più soluzioni tampone di nessun tipo ed entrerà in servizio l'infermieristica h24. Dunque ci sarà una postazione medica a Vernio, una a Prato con l'automedica e una in area medicea destinata entro pochi mesi, probabilmente settembre, ad essere accorpata con la Piana fiorentina.