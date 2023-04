06.04.2023 h 15:32 commenti

Riforma 118, a Vaiano raccolte 2.655 firme per ripristinare medico o infermiere sulle ambulanze

Il documento è stato consegnato al presidente della Regione Eugenio Giani che si è impegnato a garantire almeno l'infermieristica

Consegnate al presidente della Regione Eugenio Giani 2.655 firme raccolte nel comune di Vaiano, contro la riforma del 118. Nella petizione a firma Pd e Sinistra Unita si richiede che venga riprestinato il servizio di emergenza territoriale sanitaria con medico o quantomeno infermiere sull'ambulanza." E' un problema molto sentito che oltrepassa gli schieramenti politici - ha spiegato Fabrizio Scatizzi capogruppo Sinistra Unita - di fatto ha creato situazioni pericolose in caso di codici rossi, i soccorsi sono arrivati ma con notevole ritardo. A questo si aggiungono i problemi di traffico della regionale 325 che certo non aiutano. Non abbiamo l'infermiere ci dicono che stanno facendo la formazione, ma mi sembra strano dovrebbero essere già formati. Chiediamo quindi a Giani di fare un passo indietro, L'automedica deve arrivare da Prato oppure da Vernio, entrambe lunghe distanze, senza contare che quella dell'alta val di Bisenzio copre anche la zona di Barberino del Mugello".

Giani ha promesso di interessarsi al caso della Val di Bisenzio: "La presenza dell'infermiere specializzato è prevista, se non c'è, darò disposizione perchè si rimedi a questa situazione".