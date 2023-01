26.01.2023 h 21:58 commenti

Riforma 118, a Montemurlo e a Vaiano tagliato anche l'infermiere ma i sindaci promettono battaglia

La decisione è stata comunicata oggi pomeriggio dalla direzione aziendale e toglie ai due territori anche ciò che era stato promesso per compensare l'eliminazione della postazione medica che resta solo a Vernio e a Prato

(e.b.)

La postazione medica del 118 di Montemurlo e di Vaiano non sarà sostituita da quella infermieristica come invece era stato promesso da Regione e Asl. Per i due territori la riforma regionale del settore non ha solo il sapore della beffa, ma mette i brividi ai due sindaci che temono per l’incolumità dei propri cittadini.La brutta notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, via email e scatterà da lunedì 30 gennaio, ma Simone Calamai e Primo Bosi non intendono abbassare la testa di fronte alla decisione della direzione dell’Asl Toscana Centro. “E’ inaccettabile nella forma e nella sostanza” affermano i due primi cittadini che già in queste ore stanno cercando di parlare con la Regione per chiarire che tale provvedimento è oltre ogni ragionevolezza: “Abbiamo un tavolo in sospeso con l’Asl, mai chiuso. Da settimane attendiamo di essere convocati e ora arriva un documento via email che ci mette davanti a una situazione completamente diversa da quella che ci era stata assicurata per tutelare i cittadini. - attacca Calamai - Montemurlo conta 55mila transiti al giorno. Questa soluzione non garantisce l’emergenza”. Il taglio del medico su Montemurlo è in ballo da questa estate. Una postazione h24 che in un primo momento è stata rimodulata con 12 ore di infermiere e 12 di medico. Successivamente, la postazione doveva trasformarsi in infermieristica h24. Questo ero l’orizzonte indicato anche da una delibera Asl per la copertura dei turni in attesa della riforma. “Ora invece perdiamo anche 12 ore di infermiere. - afferma Calamai - Significa che la zona, in questo arco temporale della giornata, sarà coperta solo da un’ambulanza Bls. Il medico, se necessario, arriverà da Prato con l’automedica, ammesso che non sia impegnato su un’altra emergenza. Cosa non così ipotetica dato che stiamo parlando di una sola postazione medica per un bacino di utenza di 200mila abitanti. Mi dispiace ma non mi sento tranquillo per i miei cittadini. Sono io ad avere la responsabilità della loro salute”. L’automedica, come annunciato nei giorni scorsi, entrerà in servizio il 1° marzo e partirà dal vecchio ospedale: “In sostanza da domani nelle nostre zone è vietato sentirsi male. - afferma con sarcasmo Primo Bosi, sindaco di Vaiano dove spariranno del tutto le 12 ore di medico presenti fino a poco tempo fa e dove ci sarà solo un’ambulanza Blsd h24 - Sono arrabbiatissimo. E’ stata calpestata la dignità del territorio. Questa soluzione è pericolosa non solo per il comune che amministro ma per tutta la bassa valle”.La Val di Bisenzio mantiene il medico h24 a Vernio, intoccabile per il decreto Balduzzi. “Non ho capito - prosegue il sindaco Bosi - se dovrà occuparsi anche del Mugello. Nessuno me lo ha saputo spiegare. Mi aspetto risposte e un ripensamento immediato dell’organizzazione. Questa è inaccettabile. Così come è inaccettabile sedersi a un tavolo di confronto, far saltare gli incontri e poi comunicare le decisioni via email. Una grandissima mancanza di rispetto”.Ricapitolando, dunque, il modello organizzativo proposto dall’Asl, per Prato, Montemurlo e Val di Bisenzio, prevede due postazioni mediche: Vernio e Prato che dal 1° marzo si muoverà in automedica. Le infermieristiche saranno due h24 su Prato e una h12 su Montemurlo. Le Blsd (solo volontari) saranno tre h24 e quattro h12 diurne su Prato, una h24 a testa a Montemurlo, a Vaiano e a Cantagallo.La zona medicea per il momento non è compresa in questa riorganizzazione e mantiene il medico. Presto però, non sarà indenne dalla scure prevista dalla riforma. Dovrà fare "a mezzo" con la Piana fiorentina.