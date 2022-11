08.11.2022 h 14:16 commenti

Rifiuti speciali utilizzati come semplici inerti, sequestrato un cantiere stradale a Montemurlo

Il materiale impiegato dalla ditta che sta lavorando su un'area privata, deriverebbe da attività di costruzione e demolizione e dunque sottoposto ad un apposito iter di smaltimento. Il titolare denunciato per gestione abusiva di rifiuti

Rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione e demolizione edile utilizzati per i lavori in un cantiere stradale a Montemurlo. E' questa l'ipotesi che nei giorni scorsi ha portato al sequestro di circa mille metri quadrati inseriti nella più vasta area di cantiere dove sono in corso lavori per il miglioramento e l'adeguamento di un preesistente tracciato stradale asfaltato. Il sequestro è stato operato dal Nucleo investigativo dei carabinieri forestali di Prato e dai tecnici di Arpat in seguito ad un controllo per verificare la correttezza dell'intervento in corso su una proprietà privata a cui, come prevede la prassi, sono stati affidati gli oneri di urbanizzazione che, nello specifico, riguardano l'ampliamento di una strada.

Il cantiere è situato al confine tra Montemurlo e Montale. Il titolare della ditta che sta compiendo i lavori è stato denunciato per gestione abusiva di rifiuti consistente nello smaltimento non autorizzato di rifiuti edili che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa, sarebbero stati utilizzati come semplice materiale inerte. Il sequestro è stato convalidato sia dal pubblico ministero a cui è affidata l'inchiesta sia dal giudice delle indagini preliminari; in entrambe le valutazioni giudiziarie, è stata respinta la richiesta di dissequestro presentata dagli avvocati.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

