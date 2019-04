03.04.2019 h 16:44 commenti

Rifiuti, Spada torna a "chiudere" al porta a porta: "Meglio i cassonetti intelligenti"

Il candidato del centrodestra ribatte a quanto affermato dal sindaco Biffoni: "Lui dice che il modello va corretto, io dico che deve essere rivoluzionato"

Sulla questione rifiuti e porta a porta arriva, a stretto giro di posta, la replica del candidato di centrodestra Daniele Spada a quanto detto ieri sera dal sindaco Biffoni ( LEGGI ).

Spada innanzitutto precisa meglio la sua proposta, rispetto a quanto fatto in questi giorni: "Una soluzione - dice - può essere rappresentata dai cassonetti intelligenti, apribili solo con una ‘carta ecologica’ che identificherà gli utenti e permetterà di quantificare i rifiuti conferiti e su questa base calcolare la somma da pagare. In pratica: chi più differenzierà meno rifiuti indifferenziati getterà e meno pagherà. Con benefici per l’ambiente e per i conti correnti dei cittadini. E a chi dice che il porta a porta è irreversibile dico che per noi tutto è modificabile se è nell’interesse di Prato e dei suoi cittadini".

Spada tira poi una frecciata a Biffoni: "Prendo atto che lo stesso sindaco ammette che la raccolta dei rifiuti non funziona e che vanno apportati dei correttivi - dice -. Del resto non ci voleva poi molto a capirlo, basta girare per le strade di Prato per toccare con mano l’inadeguatezza del sistema: disagi per i cittadini costretti a tenere i sacchi dell’immondizia in casa sino al giorno indicato, sacchi accumulati vicino ai portoni in balia in attesa di essere raccolti, sacchi che prendono letteralmente il volo non appena si alza il vento, spargendo lungo le strade ogni genere di rifiuto. Il modello non va corretto, come dice Biffoni, ma va rivoluzionato, per rendere più semplice la vita ai pratesi e più bella Prato".