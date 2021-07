12.07.2021 h 13:52 commenti

Rifiuti scaricati nel bosco ma un appendichiave porta la polizia al responsabile: 51enne denunciata

Inerti e componenti di un impianto elettrico ritrovati tra Montale e la riserva dell'Acquerino. Le indagini della polizia stradale hanno portato fino a San Giusto dove una donna aveva appena ristrutturato il locale fino a qualche anno fa occupato da una concessionaria di auto

E' stato un vecchio appendichiave da parete a portare la polizia stradale al responsabile dell'abbandono di una ingente quantità di rifiuti nei boschi tra Montale e la riserva dell'Acquerino. Nei guai è finita una imprenditrice cinese di 51 anni, locataria di un fondo a San Giusto che anni addietro aveva ospitato una concessionaria di automobili. E proprio il logo delle auto in vendita presso la concessionaria – Opel – ha messo la polizia sulla pista giusta. Ci sono voluti alcuni giorni di indagine per dare un indirizzo alla quantità di rifiuti: calcinacci, sanitari, plastiche, componenti di un impianto elettrico e, appunto, l'appendichiave con tutti i modelli di Opel prodotti in passato.La donna, messa di fronte ai fatti, ha ammesso le proprie responsabilità agli agenti dicendo di essersi disfatta dei rifiuti al termine dei lavori di ristrutturazione del locale. E' stata denunciata per reati in materia di tutela ambientale e dovrà pagare le spese per smaltire correttamente i rifiuti. In più, la cinquantunenne dovrà rispondere alla Asl e all'Uffico del lavoro per aver commissionato la realizzazione del nuovo impianto elettrico a operai a nero e privi di abilitazione.