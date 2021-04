27.04.2021 h 19:08 commenti

Rifiuti passati ai raggi X anche a Montemurlo con gli ispettori ambientali di Alia

L'obiettivo del servizio, attivo dallo scorso 4 marzo, è migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre gli abbandoni

I cittadini e le aziende di Montemurlo che per distrazione o scarsa sensibilità ambientale non conferiscono i rifiuti in modo corretto, dovranno fare attenzione perché dal 4 marzo scorso sono presenti due ispettori ambientali di Alia che saranno presenti sul territorio due volte a settimana. Controlleranno se la raccolta differenziata è stata effettuata correttamente e indagheranno sugli eventuali abbandoni per risalire all'autore. Il servizio è stato presentato stamani, 27 aprile, dai vertici di Alia e dell'amministrazione comunale. «Il nostro Comune registra, ormai da diversi anni, un eccellente risultato in termini di raccolta differenziata, infatti, in alcuni periodi, abbiamo addirittura superato l’80% di differenziata sul territorio comunale. - spiegano il sindaco Simone Calamai e l'assessore all'ambiente Alberto Vignoli- L’attività degli ispettori ambientali ci consentirà di migliorare sempre di più le performance del nostro territorio, andando ad intervenire sui comportamenti scorretti delle utenze domestiche e non-domestiche. Attraverso l’attività educativa degli ispettori sarà possibile, inoltre, qualificare meglio il materiale raccolto, in modo tale da comportare una riduzione dei costi di trattamento e di smaltimento e, per i cittadini, in futuro una diminuzione della tariffa».



In un mese e mezzo di attività gli ispettori ambientali hanno avuto oltre 200 contatti con famiglie e attività economiche. Ogni volta che gli ispettori prendono contatto con i cittadini e le aziende lasciano anche i propri recapiti telefonici. In questo primo mese di attività è stata elevata anche la prima sanzione ad un cittadino che non effettuava la raccolta differenziata, ma gettava indistintamente tutti i rifiuti nella stessa busta dell'indifferenziato. «Sono molto soddisfatto che anche a Montemurlo siano operativi gli ispettori ambientali – ha dichiarato Nicola Ciolini, presidente di Alia Servizi Ambientali – figure importanti insieme agli agenti di Polizia Municipale per combattere il degrado, ma anche per stare a fianco delle realtà produttive del territorio che smaltiscono correttamente i loro rifiuti e non devono subire la concorrenza sleale dei pochi che non rispettano le norme. Questo è ancora più importante adesso, augurandoci una rinascita economica e sociale che ci lasci alle spalle le sofferenze che anche le aziende montemurlesi hanno patito nell’ultimo anno e mezzo».

Accertata la violazione secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, gli ispettori ambientali redigono un verbale di accertamento, che viene trasmesso alla Polizia Municipale, cui compete la notifica al trasgressore. Secondo quanto stabilito dall’art. 50 del Regolamento (regolamento n. 17 del 22/03/2017), le sanzioni amministrative possono variare da un minimo di 25 euro ad un massimo di 166,66 euro in relazione alla gravità della violazione. Gli ispettori ambientali possono inoltre redigere relazioni su specifici reati penali previsti dal D.Lgs. 152 (ad esempio abbandono di rifiuti speciali) poi trasmesse al Corpo di Polizia Municipale per la successiva attività di competenza.

«La presenza dei due ispettori ambientali – precisa il direttore territoriale di Alia Servizi Ambientali SpA, Luca Silvestri – è centrale per costruire insieme agli agenti di Polizia Municipale del Comune di Montemurlo un presidio, una relazione continua e stabile con le utenze domestiche ma soprattutto con le non domestiche, tra le quali i gestori di attività ma anche le aziende del territorio, in modo da alimentare un contatto permanente e far arrivare in modo puntuale le informazioni di servizio. Solo dopo, per coloro che continueranno ad avere comportamenti scorretti, ci saranno le sanzioni».