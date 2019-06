18.06.2019 h 16:50 commenti

Rifiuti non ritirati da Alia, il sindaco pronto a far scattare le penali: "Ritardi intollerabili"

Continuano i disservizi nella zona Est, stamani mancato ritiro in viale della Repubblica. Il problema legato al cambio di cooperativa ma, nonostante le rassicurazioni, la situazione ancora è lontana dal ritorno alla normalità

Sulla vicenda interviene anche Leonardo Soldi, neo consigliere della lega Nord: “Bene che Biffoni sia finalmente intervenuto - dice -, preoccupante che Alia, anche dopo le sollecitazioni del sindaco in fase di emergenza, non sia stata in grado di far fronte e anzi si sia visto anche in altre vie e viali l’estendersi del disservizio. Occorre una riflessione più ampia sulla governance interna ad Alia e rafforzare se possibile il potere di controllo da parte del Comune".

"Il sistema delle aziende municipalizzate - prosegue Soldi - è pensato proprio per ovviare al deficit di flessibilità dovuto alla struttura burocratica degli enti pubblici, anche per questo è grave che Alia non sia in grado di affrontare una vera e propria emergenza come questa”.

Ancora disagi e ritardi nella raccolta porta a porta in un'ampia zona del quartiere Est di Prato. Anche oggi è segnalata la presenza di rifiuti non ritirati lungo viale della Repubblica.Il problema si è manifestato la scorsa settimana quando i residenti della zona Est (in particolare via Ferrucci, via Botticelli, via Buontalenti, via Masaccio, via Boni) hanno trovato i marciapiedi sotto casa costellati da bidoncini e sacchetti colmi di spazzatura, non ritirati nei giorni prestabiliti.Nonostante gli impegni presi in quell'occasione, è evidente che Alia non sia riuscita a risolvere i problemi legati al cambio di cooperativa che si occupa della raccolta in zona. L'azienda pubblica che gestisce i rifiuti nell'area metropolitana aveva garantito il ritorno alla normalità in poco tempo applicando anche ritiri serali e il sindacoaveva sollecitato il potenziamento del servizio per tornare a regime entro lo scorso fine settimana. Così non è stato e ora lo stesso primo cittadino minaccia l'applicazione di penali: "Ritardi non tollerabili. - afferma Biffoni - Ho dato qualche giorno alla società per tornare alla normalità, ma ora il tempo è scaduto. O il sistema funziona o scateranno le penali. Il prossimo assessore all'Ambiente deve occuparsi solo di incrementare la raccolta differenziata. Questi problemi non devono esistere".Nelle prossime ore capiremo se tale minaccia sortirà l'effetto desiderato.