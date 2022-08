24.08.2022 h 12:21 commenti

Rifiuti ingombranti nell'isola ecologica fuori dall'orario previsto, multate due persone

Una lavatrice e alcuni ventilatori sono stati lasciati durante la notte nel centro raccolta di Oste, la Municipale ha identificato i due trasgressori tramite il sistema di lettura delle targhe di cui l'isola ecologica è dotata

Abbandonano rifiuti ingombranti in orario notturno all'interno dell'isola ecologica, identificati e sanzionati dalla Municipale di Montemurlo.

Due pakistani residenti nel comune, hanno lasciato una lavatrice e alcuni ventilatori nello spazio di via Puccini a Oste dove, i rifiuti ingombranti possono essere conferiti soltanto negli orari di apertura al pubblico.

Il lavoro della polizia municipale è stato agevolato dal sistema di telecamere di videosorveglianza, dotato di una specifica telecamera per la lettura delle targhe auto. I trasgressori sono stati multati con 100 euro per aver conferito rifiuti ingombranti in maniera erronea in orario di chiusura del Centro di raccolta.

L'isola ecologica è riservata ai cittadini che,autentificandosi con la propria tessera sanitaria, possono depositare direttamente 24 ore su 24 i rifiuti che non sono stati esposti durante la raccolta porta a porta giornaliera: organico; carta e cartone; multimateriale leggero (imballaggi in plastica, metallo, tetrapak, polistirolo); rifiuto residuo non riciclabile, imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti). La recinzione è stata creata nel 2021 proprio per evitare fenomeni di abbandoni di rifiuti che in passato si verificavano soprattutto nel fine settimana o comunque durante l'orario notturno. La nuova soluzione, adottata dal Comune e da Alia, ha funzionato subito contro gli abbandoni e il degrado.