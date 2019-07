24.07.2019 h 18:10 commenti

Rifiuti, gli scarti tessili potranno essere smaltiti nella futura bioraffineria Eni

La soluzione prospettata dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti nell'ambito nel nuovo piano approvato dal Consiglio regionale. L'assessore Fratoni: "Il governo faccia la sua parte per arrivare alla soluzione che serve a Prato"

Svolta nella gestione dei rifiuti in Toscana, con ripercussioni anche sulla situazione pratese, in particolare per il potenziamento dell'economia circolare e il problema, sempre presente, degli scarti tessili. Scarti che, in un futuro non lontano, potranno essere bruciati in un impianto Eni di bioraffineria da realizzare a Livorno che riceverà rifiuti trattati e trasformati in Css e Plasmix.

"Si tratta di un impianto ad emissioni zero - dice la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti -. Quindi oltre al cuoio potrà smaltire anche gli scarti tessili. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che va incontro sia all'ambiente sia a quelle che sono le esigenze dei nostri industriali ed artigiani".

Oggi, 24 luglio, il Consiglio regionale ha approvato, con i voti della maggioranza e con quelli di Sì Toscana a sinistra e Movimento 5 Stelle, la proposta avanzata dalla Giunta di una svolta ambientalista nel trattamento dei rifiuti, che prevede, entro il 2030, l'80% di raccolta selezionata in regione, con un ulteriore intervento con trattamento meccanico e biologico per recuperare al riuso e al riciclo un altro 5-6% di rifiuti. Mentre per il restante 15% circa ci si dovrà avvalere in parti uguali della termovalorizzazione e del conferimento in discarica.

Tornando al tema degli scarti tessili, l'assessore regionale Federica Fratoni è tornata sollecitare l'intervento del governo: "Con Alia stiamo approntando una piattaforma ad hoc - spiega - ma la soluzione non può prescindere dalla classificazione del fine rifiuti, una decisione che, con le leggi attuali, è solo ministeriale. Quindi è bene che il governo si dia da fare per recepire quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea in materia".